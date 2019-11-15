Balıkesir'de 157 Kıbrıs Gazisi'ne 45 yıl sonra madalya...Hayatta olmayanların çocukları duygusal...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 157 Kıbrıs Gazisi ve ailesine milli mücadele madalyası verildi. Bazı gaziler ile gazi yakınları gözyaşlarını tutamadı. 45 yıl sonra da olsa hatırlanmanın gurur verici olduğunu belirten gaziler, "Bunun 45 yıl geciktirilmesine de sitemimiz var" dediler.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde yapılan törende, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde oturan 157 Kıbrıs Gazisine madalyaları verilirken, hayatta olmayan gazilerin madalyaları da yakınlarına verildi.



Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali sırmalı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Misiat Balıkesir İl Başkanı Mehmet Sancar Komili, daire müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.



Gazilerin madalyaları Vali Ersin Yazıcı ve Kaymakamlar tarafından verilirken, duygusal anlar da yaşandı



Hayatta olmayan gazilerin madalyalarını eşleri ve çocukları aldı.



Törenin sonunda, Edremitli Gazi Ali Çakır kendi yazdığı Kıbrıs şiirini okudu. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Gazilere teşekkür ederken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'da gezilere uzun ömür diledi.



Vali Yazıcı, "Gazi, onurlandırılmış askerdir. Canını hiçe sayıp, Kıbrıs'ta gazilik unvanı ile onurlandırılmış güzide topluluk ile beraberiz. Madalyalarını veriyoruz. Allah, hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah. sevdiklerimizle beraber kıyamete kadar bu Anadolu topaklarında yaşamaya devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Gazi Abdullah Uğur da, "Ben madalyamı 3 ay önce almıştım. Bu günde arkadaşlarımın sevincine ortak oldum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Madalyaların gecikmesine üzüldüğünü anlatan Rıza Güneş ise, " Burada olmaktan çok mutluyum. Bunun 45 yıl geciktirilmesine de sitemim car. Herkese hayırlı olsun" dedi.



Ali Çakır da, "45 sonra da olsa madalya almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu mutluluğumuz daim olur. Valimiz ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR