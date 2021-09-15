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Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu

15.09.2021 11:00
Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezinde, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit ve Erdek ilçelerinde 14.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 36 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bu arada Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Karesi ve Manyas ilçelerinde 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
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