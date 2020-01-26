Balıkesir'de "16. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de '16. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali' düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'de "16. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali" düzenlendi

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 16. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali yapıldı.

Balıkesir'de

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 16. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali yapıldı.

Burhaniye Belediyesince organize edilen ve iki gün süren Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında yer alan konserler ve müzikli etkinlikler Elazığ'da yaşanan deprem sonrası iptal edildi.

Belediye hizmet binası önünden Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşünün ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan festival çerçevesinde, zeytinyağlı yemek yarışmaları, paneller ve deve güreşleri yapıldı. Yaklaşık 100 devenin katıldığı güreşleri 10 bine yakın kişi izledi.

Festivalin açılışında konuşan Deveciler, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Deveciler, 2019'da ilçede toplam 177 bin dekar zeytinlik alandan ürün alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Burhaniye'mizde 2 milyon 127 bin ağaçta, 5 milyon 805 bin kilo zeytinyağı rekoltesine ulaşıldı. Belediye olarak kurumsal markamız olan Burbel zeytinyağında ise 114 bin ton zeytinden 21 bin ton erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı elde ettik. Festivalimiz ülkenin birçok yerinden misafirlerimizi Burhaniye'mizde ağırlama fırsatı veriyor. Bu anlamda zeytin kültürünün bize kattıkları arasında en gelenekseli olan deve güreşlerimiz için birçok ilden devecilerimiz Burhaniye'ye geldi. Devecilik kültürünü ve deve güreşlerini daha da katılımcı hale getirmek adına, biz yerel yönetim olarak organizasyonun her zaman destekçisi olacağız."

İlçe kaymakamı Hüseyin Öner de körfezin zeytin ve zeytinyağı bakımından ülkede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Zeytinyağı, Balıkesir, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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