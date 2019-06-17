Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:39 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi
'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvalık açıklarında hareket halinde lastik bot tespit etti.
Harekete geçen ekipler, bottaki Afganistan
uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
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