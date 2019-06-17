Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvalık açıklarında hareket halinde lastik bot tespit etti.
Harekete geçen ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Ege Denizi, Ayvalık, Balıkesir
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