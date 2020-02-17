Balıkesir'de 17 yılda 524 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Balıkesir'e 17 yılda yapılan 21 baraj ve 22 göletle çiftçilerin 524 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'de 17 yılda 21 baraj ve 22 gölet yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yapılan barajlar arasında Havran ve Manyas barajının önemini vurguladı.

İnşaatı devam eden 9 baraj ve 5 göletin olduğunu bildiren Aydın, "Balıkesir'de su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Balıkesir'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 9 Baraj, 5 Gölet ve 229 bin 970 dekar alanın sulamasına hizmet edecek 10 Sulama inşaatının da çalışmalarına devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Aydın, inşaatı devam eden Bigadiç Adalı Barajı bittiğinde 24 bin 520 bin dekar arazinin sulanacağını duyurarak, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adalı, İlyaslar, Hisarköy, Bekirler, İskele, Çeribaşı, Emirler, Yolbaşı, Kayırlar, Beğendikler ve Doğançam mahallelerindeki topraklar sulamaya açılacaktır." ifadesini kullandı.

Balıkesir'de 49 sulama tesisinin tamamlandığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 2003 yılından bugüne kadar 49 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 563 bin 295 dekar, kısmi olarak 61 bin 920 dekar arazi olmak üzere toplam 625 bin 215 dekar arazi arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 524 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha çok alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 9 sulama tesisi projesiyle 94 bin 720 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacak."

Aydın, sel ve taşkınlarla ilgili de 53 koruma tesisi inşa ettiklerini bildirerek projelerin yapılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.