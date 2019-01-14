Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 19 Afgan Mülteci Yakalandı

Balıkesir'de 19 Afgan Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri 19 kaçak Afgan mülteci yakaladı.

Balıkesir'de 19 Afgan Mülteci Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de polis ekipleri 19 kaçak Afgan mülteci yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Balıkesir'e giriş yolunda bulunan uygulama noktasında polis durdurduğu 34 plakalı araçta 16 erkek ve 3 kadın Afganlıyı can yelekleri ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili bir kişi insan ticareti yapmak suçundan göz altına alınırken, kaçak Afganlılar jandarma görevlilerine işlem yapmak üzere teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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