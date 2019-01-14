Balıkesir'de 19 Afgan Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de polis ekipleri 19 kaçak Afgan mülteci yakaladı.
Balıkesir
'de polis ekipleri 19 kaçak Afgan mülteci yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa
istikametinden Balıkesir'e giriş yolunda bulunan uygulama noktasında polis durdurduğu 34 plakalı araçta 16 erkek ve 3 kadın Afganlıyı can yelekleri ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili bir kişi insan ticareti yapmak suçundan göz altına alınırken, kaçak Afganlılar jandarma görevlilerine işlem yapmak üzere teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
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