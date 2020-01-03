Balıkesir'de 19 bin 817 kişi sorgulandı, aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 19 bin 817 kişi sorgulandı, aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 19 bin 817 kişi sorgulandı, aranan 23 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında 19 bin 817 kişi sorgulanırken, aranan 23 kişi yakalandı.

Balıkesir'de 19 bin 817 kişi sorgulandı, aranan 23 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında 19 bin 817 kişi sorgulanırken, aranan 23 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 374 ekip ve bin 286 personelin katılımı ile 299 uygulama noktasında icra edilen "Devriye Faaliyetleri" esnasında; 19 bin 817 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 23 şahıs yakalanmış, 54 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 7 bin 713 TL idari para cezası uygulandı.


Jandarmanın trafik kontrollerinde de 8 bin 59 araç kontrol edilmiş, 173 araca 70 bin 787 TL idari para cezası uygulanmış, 55 araç trafikten men edilmiş, arama kaydı bulunan 4 araç yakalandı.


Bu faaliyetler esnasında; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kumar oynamada kullanılan 29 adet pul ve 38 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Yakalanan; aranan ve suça karışan şahıslar Adli makamlara sevk edilmiş, arama ve yakalama kaydı bulunan araçlar ise ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilerek yediemin oto parklarına teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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