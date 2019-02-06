Balıkesir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
59 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun, Altınova Mahallesi
İskele mevkisinden Midilli'ye geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz
konusu bölgede 17'si Afganistan
, 2'si Suriye
uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettikleri iddiasıyla S.S. ve K.A'yı gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, kaçış için kullanılacak tekneye ve 19 can yeleğine de el koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:12 Kaynak: AA
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