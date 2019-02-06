Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

59 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun, Altınova Mahallesi İskele mevkisinden Midilli'ye geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu bölgede 17'si Afganistan, 2'si Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettikleri iddiasıyla S.S. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, kaçış için kullanılacak tekneye ve 19 can yeleğine de el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:12 Kaynak: AA

Ayvalık, Yunanistan, Midilli Adası, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]