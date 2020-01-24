Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Karakol Dağı sahilinden Midilli Adası'na geçmeye çalışanların olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, sahildeki bir panelvan aracın içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen Y.P, C.E, İ.Ö, S.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.
Organizatörler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, düzensiz göçmenler de Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.