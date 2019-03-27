Balıkesir'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na kaçmak isteyen Afganistan
uyruklu 19 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.
Edremit'in Altınoluk
Mahallesi Antandros Mevkii'nden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bu sabah çalışma başlattı. Bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil jandarmalar tarafından yapılan kontrolde organizatör M.H. ile birlikte 11'i erkek, 4'ü kadın ve 4'ü çocuk toplam 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sahilde gizlenirken yakalandı.
Adli makamların talimatıyla, organizatör ve kaçaklar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:14 Kaynak: DHA
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