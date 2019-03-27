Balıkesir'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Survivor'a Yeni Katılan Yarışmacı Adaya Veda Etti

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu