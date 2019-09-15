Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir'de 195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi

29 dakika önce

Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.

Balıkesir'de 195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi, System.String[]

Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan bilgi üzerine Balıkesir-Bursa karayolunda S.T. isimli şahsın kullandığı minibüsü takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ve makarona el konulurken, S.T. hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma!
Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 10:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]