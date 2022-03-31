BALIKESİR'DE 2 AHŞAP YAPI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk binada çıkan yangın restoran olarak kullanılan tarihi yapıya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 2 ahşap bina kül oldu.

Hacıyusuf Mahallesi, Sahil Sokak'taki metruk binada gece yarısı yangın çıktı. İddiaya göre binaya girenlerin ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımla başlayan yangın, bitişiğinde restoran olarak hizmet veren tarihi yapıya da sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 araç ve 25 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 2 ahşap yapının kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.