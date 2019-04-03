Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 2 Bin Yıllık Heykel Ele Geçirildi; 4 Gözaltı

Balıkesir'de 2 Bin Yıllık Heykel Ele Geçirildi; 4 Gözaltı

30 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi.

Balıkesir'de 2 Bin Yıllık Heykel Ele Geçirildi; 4 Gözaltı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Akçay Mahallesi girişinde bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen eski Roma dilinde 'Kommagenne Krallığı'nın lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı' yazılı Roma dönemine ait mermer heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheliler Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:49 Kaynak: DHA

Roma, Edremit, Balıkesir, Güncel
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