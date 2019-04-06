Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 2. Çocuk Kongresi Yapıldı

Balıkesir'de 2. Çocuk Kongresi Yapıldı

1 saat önce

Burhan Erdayı İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2'nci Çocuk Kongresi" öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Balıkesir'de 2. Çocuk Kongresi Yapıldı, System.String[]
Burhan Erdayı İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2'nci Çocuk Kongresi" öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Burhan Erdayı İlkokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen kongrenin açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Çocuk Kongresinin ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Geleceğin teminatı öğrencilerin bilim, sanat, teknoloji, müzik ve spor alanlarındaki çalışmalarının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını belirten Yıldız, "17 salonda 82 öğrencinin katılımı ile 3 oturum halinde gerçekleştirilen kongre için başta okul müdürümüz Mahmut Osta olmak üzere Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulumuzun kıymetli öğretmen ve öğrencilerine teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

Kongrenin açılışına Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, idareci, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA

Yakup Yıldız, Güncel
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