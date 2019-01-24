Balıkesir'de 2 Fetö'cü Astsubay Yakalandı
2 saat önce
FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 2 astsubay Balıkesir'de yakalandı.
FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 2 astsubay Balıkesir
'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda Çanakkale
Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay ve yine Kırklareli
Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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