Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 2 Fetö'cü Astsubay Yakalandı

Balıkesir'de 2 Fetö'cü Astsubay Yakalandı

2 saat önce

FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 2 astsubay Balıkesir'de yakalandı.

Balıkesir'de 2 Fetö'cü Astsubay Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 2 astsubay Balıkesir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay ve yine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi Balıkçıların Yeni Gelir Kapısı Oldu! Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı Fışkırıyor

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:41:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 2 Fetö'cü Astsubay Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]