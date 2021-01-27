Son dakika haber | Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

27.01.2021 17:48
Son dakika haber | Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tepeona Mahallesi ve Gönen ilçesine bağlı kırsal Gaybular Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tepeona Mahallesi ve Gönen ilçesine bağlı kırsal Gaybular Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Havran ilçesine bağlı kırsal Tepeona Mahallesi ve Gönen ilçesine bağlı kırsal Gaybular Mahallesi, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Havran ve Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelere giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Havran ilçemize bağlı Tepeoba Mahallesi ve Gönen ilçemize bağlı Gaybular Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla 26.01.2021 Salı günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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