Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

22.02.2021 22:47

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelere giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık İlçemize bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalleler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22.02.2021 Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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