Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

06.04.2021 10:37
Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı, System.String[]

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak bazı istisnalar dışında mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.


Dursunbey, Hisarcık, Delice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


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