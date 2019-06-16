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Balıkesir'de "2. Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği

2 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "2. Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'de
Balıkesir'in Edremit ilçesinde "2. Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği düzenlendi.
Altınoluk Mahallesi'nde lavanta yetiştiren kadın girişimciler tarafından "Doğal ve Sağlıklı Yaşam" temasıyla düzenlenen etkinlikte, ürünün hasadı yapıldı. Ayrıca katılımcılar, kurulan pazarda, lavantadan ürettikleri gıda, sağlık ve hobi ürünlerini tanıtıp, satışını gerçekleştirdi.
Lavanta yetiştiricisi Gülçin Cömert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın eteklerinde ektikleri lavantaların ikinci hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlk lavanta ekimini Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle yaptıklarını anlatan Cömert, şunları kaydetti:
"Daha sonra üretim aşamasında da dostlarla birlikte hareket ettik. Ardından lavantalı ürün yapan, krem üreten arkadaşlarla da birlikte olmayı tercih ettik. Artık kendimize 'Lavida Kolektifi' olduk diyoruz. Katılımcılarımıza bitkiler nasıl doğru toplanır, ne zaman toplanılır, bunları anlattık. Aynı zamanda bu etkinlikle, lavanta ile tıbbi aromatik bitkiler hakkında farkındalık yaratmaya ve doğru kullanımı öğretmeye çalışıyoruz."
Etkinlik kapsamında söyleşi programları ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Altınoluk, Edremit, Balıkesir, Güncel
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