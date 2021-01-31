Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
31.01.2021 22:25
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adalı ve Hisarköy mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren Adalı ve Hisarköy (Hisarköy Termal Tesisleri dışında kalan yerleşim bölgesi) mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
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