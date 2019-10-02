Balıkesir'de 2. Mahmut dönemine ait altın sikkeler ele geçirildi
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 2. Mahmut dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 altın sikke ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 2. Mahmut dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 altın sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 ayrı suçtan aranması bulunan S.I'nın Gökçeören Mahallesi'nde olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.
Operasyonda gözaltına alınan zanlının üst aramasında sahte kimlik belgesi ve 2. Mahmut dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 altın sikke bulundu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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