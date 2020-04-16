Balıkesir'de 2 milyon maske dağıtıldı - Son Dakika

Balıkesir'de 2 milyon maske dağıtıldı

Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyondan fazla maske dağıtıldı.

Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyondan fazla maske dağıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (BALMEK), maske üretimi devam ediyor. BALMEK'te sağlık çalışanları için tulum da ürettiği ifade edilerek, çalışmalara gönüllü kadınların evlerinde diktikleri maskelerle destek olduğu kaydedildi. Bugüne kadar kent genelinde 2 milyondan fazla maskenin dağıtıldığı aktarılarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın şu ifadelerine yer verildi: "Şehirde maske sorun olmaktan çıktı. Tedbirlerimizi maksimum düzeyde aldık. Gerek valiliğimiz ve kamu kurumlarımız gerekse ilçe belediyelerimizle aynı hassasiyetle, işbirliği halinde koronavirüs ile mücadele ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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