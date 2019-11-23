Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 3 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli makamlara çıkarılan uyuşturucu tacirlerinden 2'si tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 3 kişi yakalandı.


Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 6,45 gram esrar maddesi, 2,50 gram skunk maddesi, 24,47 gram kenevir tohumu ve 1,14 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]