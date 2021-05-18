Balıkesir'de 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Yıldız, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince çıkartılarak Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mesude Yıldız (70), Dereli Mahallesi Taşdibi Koğukkaya mevkisindeki tarlasında dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten dereye düştü.

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