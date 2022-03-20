BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi

20.03.2022 14:34

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, "2022 Dursunbey Kros Duatlonu" yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, "2022 Dursunbey Kros Duatlonu" yapıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Saz Mesire Alanı'nda düzenlenen yarışlarda, sporcular sırasıyla koşu ve bisiklet parkurlarında ter döktü. En fazla 40, en kısa 3,7 kilometre alanlardan oluşan parkurlarda sporcular, çamur ve zorlu arazi şartlarında yarıştı.

Erkekler müsabakalarında elitler kategorisinde Gökhan Uzuntaş, 20-24 yaş grubunda Oğuz Ulaş, 25-29 yaşta Bilal Gün, 30-34 yaşta Onur Yiğit Yatak, 35-39 yaşta Ömer Altun, 40-44 yaşta Oleg Astanın, 45-49 yaşta Mehmet Yörük, 50-54 yaşta Gökhan Özkorkmaz, 55-59 yaşta Mehmet Akarçay, 60-64 yaşta Bilal Toraman, 65-69 yaşta Nihat Topuz, 70-74 yaşta Ayhan Akbay birincilikleri elde etti.

Kadınlarda ise elitler kategorisinde Gülşah Bircan Akpınar, 40-44 yaş grubunda Hande Coşkun birinci oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gelecek yıl kros duatlonu sayısını artırarak milli takım seçmelerini de Dursunbey'de yapacaklarını bildirdi. Yalçınkaya, organizasyona katılan sporculara ve emek verenlere de teşekkür etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğin ilçelerinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Balıkesir'de çok sayıda yarış düzenlendiğini ifade ederek, "Triatlon Federasyonu ve Başkanımıza, Balıkesir'e göstermiş oldukları özel ilgi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sporculara ödülleri takdim edildi. 45-49 yaş grubu birincisi Mehmet Yörük ödül törenine, kısa süre önce hayatını kaybeden down sendromlu oğlunun fotoğrafıyla katıldı.

BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi
BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BALIKESİR - 2022 Dursunbey Kros Duatlonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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