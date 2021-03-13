Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı

13.03.2021 13:04
Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı operasyonda 21 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı operasyonda 21 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 12.03.2021 tarihinde yapılan 10 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi ve Sındırgı İlçelerinde 21 şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 18 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 27,57 gram metamfetamin, 2,60 gram bonzai, 88,70 gram esrar, 16 adet sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı 9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı
Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı         
13:50
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti         
13:31
ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor         
13:24
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı 10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı         
12:18
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 14:09:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei