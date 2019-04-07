Balıkesir'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir
'in Gömeç
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bindikleri fiber tekneyle denize açılan düzensiz göçmenler, rutin devriye görevi yapan Ayvalık
Sahil Güvenlik unsurlarınca fark edildi.
Harekete geçen ekipler, 20 Suriye
ve 1 Filistin
uyruklu 21 göçmenin içinde bulunduğu tekneyi durdurdu.
Tekneyi kıyıya yanaştıran ekipler, göçmenleri İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.