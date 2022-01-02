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Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı

02.01.2022 11:15
Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Marmara ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 124 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 19 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 40 gram metamfetamin, 154 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet fişek, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 bin 750 TL ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı
Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı
Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı

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Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 21 şahsa gözaltı - Son Dakika


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