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Son dakika haberleri! Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu

22.12.2021 16:47
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak içki imal eden 21 şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak içki imal eden 21 şahsa operasyon düzenledi. Operasyonlar esnasında jandarma ekipleri 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretimi yapılan alkol ile meydana gelen ölümleri engellemek maksadıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas İlçelerinde sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 21 şüpheli şahsa yönelik 31 ayrı adreste icra edilen eş zamanlı aramalarda; toplam 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

(Hüseyin Tokmak-İHA)

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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