Balıkesir'de 21 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri yılbaşı öncesi il genelinde yaptıkları 13 ayrı çalışmada 21 uyuşturucu şüphelisine operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Gönen'de yaptıkları uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 13 çalışmada; 21 şüpheli şahıs yakalandı. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanırken yapılan aramalarda; 124 adet sentetik ecza hapı, 263.68 gram Metamfetamin, 210.09 gram Esrar, 2 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 12 adet dolu tabanca fişeği, 650 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen en para ele geçirildi. - BALIKESİR