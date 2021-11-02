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Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi

02.11.2021 21:12
Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser niteliğinde 210 sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser niteliğinde 210 sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şüphelinin adresine operasyonda, 210 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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