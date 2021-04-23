BALIKESİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla itfaiye, zabıta, yol şube görevlisi, kent estetiği görevlisi üniformalarını giyen 9 çocukla buluştu.

Çocukların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi TV için hazırladıkları videoyu izleyen Yılmaz, çocukların bayramını kutladı ve sohbet etti.

Çocuklardan Miray Alan, başkan Yılmaz'ın parka gidip gitmediğini sorması üzerine, "Gidiyorduk ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kapattınız." yanıtını verdi.

Yılmaz, çocuklara bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizler için çok özel, onlar belediyenin gerçek sahipleri. Annesi babası burada çalışanlar var, o yüzden çok özlüyorlar." diye konuştu.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Yılmaz, aileleriyle birlikte fotoğraf çekindi.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Yarış Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Efsa Sezin Akın'ı misafir eden Yılmaz, makam koltuğunu Akın'a emanet etti.

Makam koltuğuna oturan Akın, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Akın, "Bu duyguyu paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Kentteki görevimde temizliğe daha çok önem verip dezenfeksiyonu biraz daha artırmak istiyorum. Kentte daha fazla park, bahçe, spor ve kültür merkezi yapabilirim. Gelecekte iç mimar olmak istiyorum, resmime güveniyorum. Başkan da olabilirim, neden olmasın." dedi.