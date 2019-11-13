Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 23 şüpheli yakaladı
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Balıkesir'de 23 şüpheli yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 kişiyi yakalandı.

Balıkesir'de 23 şüpheli yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 kişiyi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çoğunluğu "kasten yaralama" suçundan olmak üzere haklarında yakalama kararı ve hapis cezası bulunan 23 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyonlarda 2 ruhsatsız ateşli silah ve 59 fişek ile 3 yivsiz av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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