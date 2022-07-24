Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti - Son Dakika
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Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti

24.07.2022 20:03
Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 23 yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Necati Özkurt hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 23 yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Necati Özkurt hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki yıldır kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Necati Özkurt (66), bugün evinde yaşamını yitirdi.

Özkurt'un cenazesi, Çınarlı Mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip Çınarlı Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve bazı ziraat odası başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti - Son Dakika
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