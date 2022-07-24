Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı , Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt , Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve bazı ziraat odası başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti - Son Dakika

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