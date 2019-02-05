Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 24 Afganistan uyruklu yakalandı.

Balıkesir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 24 Afganistan uyruklu yakalandı.

Jandarma ekipleri, Sarımsaklı Plajları mevkisinde gece saatlerinde bir şişme botu pompayla şişirmeye çalışan 2 kişiyi fark etti.

Bu kişileri Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götüren ekipler, ifadeleri doğrultusunda harekete geçerek, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerden aldıkları bilgilerle yaptıkları değerlendirmenin ardından Küçükköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde, Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, ev sahibi kadının yanı sıra bir erkeğin de kaçışı organize edenler arasında olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götürülerek yiyecek, içecek ve giyecek yardımı yapıldı. Afganistanlılar işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]