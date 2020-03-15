Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gönen, Gömeç, Erdek, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Susurluk ilçesi ve il merkezinde toplam 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
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