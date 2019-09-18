Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 25 bin ton "kapya" rekoltesi bekleniyor
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Balıkesir'de 25 bin ton "kapya" rekoltesi bekleniyor

23 dakika önce

Türkiye'nin önemli kapya biberi üretim merkezlerinden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl rekoltenin 25 bin ton olması bekleniyor.

Balıkesir'de 25 bin ton

Türkiye'nin önemli kapya biberi üretim merkezlerinden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl rekoltenin 25 bin ton olması bekleniyor.

Kocakonak Mahallesi'nde kesimi yapılan ve "yağ biberi", "salçalık biber", "kırmızı biber" olarak da bilinen kapya biberi, fabrikalara gönderilmeye başlandı.

Üretici Niyazi Çavdar, AA muhabirine, bu alanda çalışan ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Sındırgı'da günlük 50 ton biberin kesilerek satışa hazırlandığını belirten Çavdar, "Devletimizle, milletimizle, çiftçimizle, kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasının bir bölümünü buradan sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yılda da kapya biberi ihtiyacı olacaktır. Biberimiz Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleriyle rekabet edecek kalitededir." dedi.

Biber kesimi yapan Fadime Evren de aile bütçesine katkı sağlamak için bu işte çalıştığını dile getirdi.

İlçede bu sene rekoltenin 25 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Balıkesir, Sındırgı, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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