Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Cunda Adası 'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yasal işlemlerin yapılması için jandarmaya teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında Ayvalık'ın 22 adası arasında hareket halindeki tekneden şüphelenen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tekneyi durdurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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