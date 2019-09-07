Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

54 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında Ayvalık'ın 22 adası arasında hareket halindeki tekneden şüphelenen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tekneyi durdurdu.

Teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 12'si çocuk, 5'i kadın 25 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yasal işlemlerin yapılması için jandarmaya teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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