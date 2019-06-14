Balıkesir'de 250 bin kök haşhaş ele geçirildi
5 saat önce
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bigadiç ilçesinde 250 bin kök haşhaş ele geçirdi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bigadiç
ilçesinde 250 bin kök haşhaş ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve kontrolü maksadıyla yapılan çalışmalar esnasında; Bigadiç ilçesi Kadıköy
mahallesinde ikamet eden R.K. isimli şahsın; Bigadiç ilçesi Kadıköy mahallesi Mezaralanı mevkiindeki mera arazisine izinsiz olarak 250 bin kök haşhaş bitkisi ekimi yaptığı tespit edilmiştir. Bu olayla ilgili olarak Adli makamların talimatıyla R.K. isimli şüpheli hakkında "3098 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun"a göre yasal işlem başlatılmış ve anılan bölgeye izinsiz olarak ekilen haşhaş bitkilerine Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans
Amirliğince el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliğince ve Bigadiç Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü kontrolünde arazinin eski haline dönüştürülmesine karar verildi. 250 bin kök yasa dışı ekimin Balıkesir için rekor sayı olduğu belirtildi. - BALIKESİR
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