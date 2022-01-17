Balıkesir'de 258 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 258 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen toplam 38 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 37 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 138 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 29 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince son 1 haftada yapılan 49 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Savaştepe, Gönen, Bigadiç, Gömeç, Susurluk, Burhaniye, Erdek ve Sındırgı ilçelerinde 68 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 65 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda bin 641 gram metamfetamin maddesi, 907 adet sentetik ecza hap, 61 gram esrar maddesi, 10 adet ecstasy hap, 6 gram bonzai maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 71 adet fişek, 4 adet hassas terazi, 5 bin 335 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 33 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR