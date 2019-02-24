Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan şişme bot, fırtına nedeniyle Maden Adası'na sürüklendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Deniz İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Burada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Çanakkale Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Yunanistan, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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