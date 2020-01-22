Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan şişme lastik botta Afganistan uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın ve 10'u erkek, toplam 26 kaçak göçmeni yakalandı. Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
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