Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aralarında 18 çocuk ile 6 kadın da bulunan 26 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Gece saatlerinde Küçükköy Mahallesi sınırları dahilindeki Sarımsaklı Plajları açıklarında bir lastik botun motorunun bozulması sonucunda düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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