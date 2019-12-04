Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Sarımsaklı Plajları açıklarında bir lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ilerleyen düzensiz göçmenleri fark etti.

Botu durduran ekipler 25'i Suriye, 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Soğuktan üşüyen göçmenlere yiyecek, içecek, battaniye, giyim eşyaları ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.