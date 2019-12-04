Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Sarımsaklı Plajları açıklarında bir lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ilerleyen düzensiz göçmenleri fark etti.

Botu durduran ekipler 25'i Suriye, 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Soğuktan üşüyen göçmenlere yiyecek, içecek, battaniye, giyim eşyaları ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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