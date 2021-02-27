Balıkesir'de 290 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Balıkesir'de 290 kişiye ceza uygulandı

27.02.2021 09:08
Balıkesir'de 290 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karantina durumunu ihlal eden, sokağa çıkma yasağı ihlali yapan ve maske takmayan toplamda 290 kişiye ceza kesildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karantina durumunu ihlal eden, sokağa çıkma yasağı ihlali yapan ve maske takmayan toplamda 290 kişiye ceza kesildi.

Son günlerde korona virüs vakalarının arttığı Bandırma'da pandemi kuralları çerçevesinde denetimlere daha da sıkı bir şekilde devam ediliyor. İlçede geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde insanların sağlığını düşünmeden tehlikeye atarak karantina ihlali yapan 3 kişi yakalanarak karantina sürelerini doldurmaları için Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurduna ambulansla gönderildi. Şahıslar hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Geçtiğimiz 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan denetimlerde ise Bandırma Emniyetine bağlı ekipler 2 bin 220 kişinin HES kodu sorgulamasını yaptı. Karantina ihlalinde bulunan 3 kişi yakalanırken, sigara yasağına uymayan 22 kişi, maske takmayan 22 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 243 kişiye ceza işlem uygulandı. - BALIKESİR

Sokağa Çıkma Yasağı, Karantina, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 290 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


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