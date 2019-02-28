Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.14'te merkez üssü Dursunbey olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,60 kilometre derinliğindeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:41 Kaynak: DHA

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