Balıkesir'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR'in Dursunbey
ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD
) verilerine göre, saat 13.14'te merkez üssü Dursunbey olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,60 kilometre derinliğindeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. - Balıkesir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:41 Kaynak: DHA
Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
Sarıkız'ın Kadın Muhtarının Şüpheli Ölümü
Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak
Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı