Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.15'te merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 11.46 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Bu depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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