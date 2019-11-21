Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.15'te merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 11.46 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Bu depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. - BALIKESİR
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