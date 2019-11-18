Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir'de 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayında 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti.

Balıkesir'de 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayında 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 oranında artış ile 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışlarında ikinci el satışların payı yüzde 73.7 ile 2 bin 288 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 26.3 ile 816 konut oldu. - BALIKESİR

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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