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Balıkesir'de 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti
6 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayında 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayında 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 oranında artış ile 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışlarında ikinci el satışların payı yüzde 73.7 ile 2 bin 288 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 26.3 ile 816 konut oldu. - BALIKESİR
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