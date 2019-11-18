Balıkesir'de 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayında 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti.



TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 oranında artış ile 3 bin 104 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışlarında ikinci el satışların payı yüzde 73.7 ile 2 bin 288 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 26.3 ile 816 konut oldu. - BALIKESİR