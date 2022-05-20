Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

20.05.2022 11:33

Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı Balıkesir'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen soruşturmalar çerçevesinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 3 şüphelinin Balıkesir'de bulunduğunu video kayıtlarından tespit etti. Video kayıtlarından terör örgütü bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen zanlıların ayrıca çatışma bölgesinde çekilmiş görüntülerinin de bulunduğu belirlendi. Bugün sabah 06.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

YORUMLAR
500
BALIKESİR - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı BALIKESİR - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı BALIKESİR'DE DEAŞ OPERASYONU, 3 GÖZALTI BALIKESİR'DE DEAŞ OPERASYONU, 3 GÖZALTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement