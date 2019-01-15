Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3 İlçede Eğitime Kar Engeli

Balıkesir'de 3 İlçede Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Balıkesir'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir'de 3 İlçede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Balıkesir'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir'in Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı dolayısı ile 1 gün ara verildi. Ayrıca, Dursunbey'in Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler kırsal mahalle okulları ile Kepsut ilçesinin Keçidere, İsaalan, Bükdere ve Serceören ilkokulları tatil edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Dursunbey, Kepsut, Balıkesir, Güncel
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