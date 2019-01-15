Balıkesir'de 3 İlçede Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Balıkesir'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.
Balıkesir
'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.
Balıkesir'in Sındırgı
, Kepsut
ve Dursunbey
ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı dolayısı ile 1 gün ara verildi. Ayrıca, Dursunbey'in Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler kırsal mahalle okulları ile Kepsut ilçesinin Keçidere, İsaalan, Bükdere ve Serceören ilkokulları tatil edildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:02 Kaynak: İHA
İyi Parti ve CHP'de Karesi Krizi
Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller